Президент Южной Осетии посетит Парад Победы в Москве по приглашению Путина

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев примет участие в московском Параде Победы 9 мая по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом рассказала его пресс-секретарь Наталья Босикова агентству РИА «Новости».

«Он примет участие в торжествах (в Москве)», — сказала пресс-секретарь Гаглоева.

Ранее о планах приехать в Москву на празднование Дня Победы сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также словацкий лидер планирует посетить памятные мероприятия 6 июня в честь годовщины высадки десанта в Нормандии.