Танки и десант на улицах города: Как в Екатеринбурге готовятся к 9 Мая

В уральской столице временно ограничили движение транспорта. Причина — первая репетиция парада в честь Дня Победы.

Колонна военной техники прошла по улице 2-й Новосибирской в районе Вторчермета. В связи с этим с 9:00 до 14:00 въезд на этот участок закрыт.

Местные жители и гости города могли наблюдать за движением механизированной колонны. В её составе — ракетно-пушечный танк Т-90С, бронированные машины, самоходные артиллерийские установки, а также гусенично-плавающие боевые машины десанта.

