В Москве ветеранам выплатят до 70 тысяч рублей ко Дню Победы

Единовременную выплату в размере от 25 до 70 тысяч рублей получат около 23 тысяч москвичей в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сказано на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Средства перечислят инвалидам и непосредственным участникам боевых действий 1941–1945 годов. В списке получателей также значатся военнослужащие, которые проходили службу в частях, не входивших в состав действующей армии, и граждане, удостоенные орденов и медалей СССР за службу в указанный период.

Поддержку окажут награждённым медалью «За оборону Ленинграда», а также инвалидам с детства, получившим увечья в годы войны из-за ранений или контузий. Выплаты предназначены и для участников обороны Москвы, жителей блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда.

Кроме того, деньги получат вдовы военнослужащих, погибших в военный период, и доноры, отмеченные знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в те годы. В перечень включили бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, а также москвичей, чья дата рождения приходится на 31 декабря 1931 года и ранее.

