Регион
11 марта, 11:05

В Москве ветеранам выплатят до 70 тысяч рублей ко Дню Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Vasilchenko

Единовременную выплату в размере от 25 до 70 тысяч рублей получат около 23 тысяч москвичей в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сказано на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Средства перечислят инвалидам и непосредственным участникам боевых действий 1941–1945 годов. В списке получателей также значатся военнослужащие, которые проходили службу в частях, не входивших в состав действующей армии, и граждане, удостоенные орденов и медалей СССР за службу в указанный период.

Поддержку окажут награждённым медалью «За оборону Ленинграда», а также инвалидам с детства, получившим увечья в годы войны из-за ранений или контузий. Выплаты предназначены и для участников обороны Москвы, жителей блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда.

Кроме того, деньги получат вдовы военнослужащих, погибших в военный период, и доноры, отмеченные знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в те годы. В перечень включили бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, а также москвичей, чья дата рождения приходится на 31 декабря 1931 года и ранее.

Путин: Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов ВОВ, государство должно дать им все возможности
Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин попросил президента Владимира Путина поддержать инициативу «Земский ветеран СВО» для ускорения её реализации. Он рассказал, что этот проект был предложен на региональном форуме Народной программы партии «Единая Россия». По словам руководителя республики, содействие главы государства позволит продвинуть эту инициативу значительно быстрее.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
