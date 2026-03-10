Пушилин попросил Путина поддержать проект «Земский ветеран СВО» в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать в реализации запущенного в регионе проекта «Земский ветеран СВО». Разговор состоялся в ходе встречи политика с российским лидером.

«У нас на региональном форуме по Народной программе «Единой России», особое внимание хотел бы обратить, такая была инициатива, [её] пилотное название, это рабочая [версия]: «Земский ветеран СВО». Владимир Владимирович, если вы поддержите, тогда оно поедет всё быстрее», — сказал он.

Ранее Денис Пушилин рассказал о ситуации на Константиновском направлении. По его словам, Армия России выбивает ВСУ с позиций на южных окраинах Константиновки и прилегающих к городу лесопосадках — там ведутся ожесточённые бои.