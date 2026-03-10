Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 13:38

Пушилин попросил Путина поддержать проект «Земский ветеран СВО» в ДНР

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать в реализации запущенного в регионе проекта «Земский ветеран СВО». Разговор состоялся в ходе встречи политика с российским лидером.

«У нас на региональном форуме по Народной программе «Единой России», особое внимание хотел бы обратить, такая была инициатива, [её] пилотное название, это рабочая [версия]: «Земский ветеран СВО». Владимир Владимирович, если вы поддержите, тогда оно поедет всё быстрее», сказал он.

Пушилин: Вся Россия сегодня помогает Донбассу
Пушилин: Вся Россия сегодня помогает Донбассу

Ранее Денис Пушилин рассказал о ситуации на Константиновском направлении. По его словам, Армия России выбивает ВСУ с позиций на южных окраинах Константиновки и прилегающих к городу лесопосадках — там ведутся ожесточённые бои.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Денис Пушилин
  • Региональные власти
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar