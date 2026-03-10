Пушилин: Вся Россия сегодня помогает Донбассу

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что вся страна сплотилась для поддержки ДНР. По его словам, жители разных национальностей и вероисповеданий вместе участвуют в восстановлении региона.

«Вы данный год объявили годом единства народов России, а у нас так получается, и уже не в первый раз, когда люди разных национальностей, народностей, вероисповедания, находятся сейчас в окопе в одном плечом к плечу, освобождают территорию, находятся также люди самых разных народностей, на стройплощадках вместе — да что там говорить, даже в аварийных бригадах — это один из наших сложных вопросов, водоснабжение. Тем не менее, мы видим, что сейчас помогает вся страна», — подчеркнул Пушилин.

Он доложил Путину о работах по восстановлению водоснабжения в регионе, переоснащении высокотехнологичным оборудованием больниц и строительстве дорог, в частности транспортного кольца вокруг Азовского моря. По словам главы ДНР, поддержка всей страны позволяет республике быстрее восстанавливаться и справляться с текущими трудностями в различных сферах. Пушилин заметил, что сейчас регион «держит удар» ради будущего и готова бороться до победы, которая неизбежна.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что под контролем Украины на данный момент находится до 15–17% территории Донбасса. При этом полгода назад, по словам главы государства, этот показатель составлял 25%.