Путин: Донбассу нанесён колоссальный ущерб, но восстановление идёт быстро

Донецкая Народная Республика понесла серьёзный ущерб за последние годы, однако регион постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идёт довольно быстрыми темпами», — указал российский лидер.

Кстати, у этого ущерба есть конкретные цифры. Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что на восстановление Донбасса после боевых действий против киевского режима понадобится около 580 миллиардов рублей.