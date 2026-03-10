Владимир Путин
10 марта, 12:35

Путин: Донбассу нанесён колоссальный ущерб, но восстановление идёт быстро

Обложка © Life.ru

Донецкая Народная Республика понесла серьёзный ущерб за последние годы, однако регион постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идёт довольно быстрыми темпами», — указал российский лидер.

Голубовка в ДНР перешла под контроль Армии России
Кстати, у этого ущерба есть конкретные цифры. Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин заявил, что на восстановление Донбасса после боевых действий против киевского режима понадобится около 580 миллиардов рублей.

Владимир Озеров
