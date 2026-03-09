Российские войска за минувшие сутки заняли населённый пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике. Операции проводили подразделения Южной группировки войск, докладывает Министерств обороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка ДНР», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что продвижение стало результатом активных действий российских подразделений на этом направлении.

Ранее Армия РФ освободила Краснознаменку в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и взяли населённый пункт под контроль.