9 марта, 09:09

Голубовка в ДНР перешла под контроль Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские войска за минувшие сутки заняли населённый пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике. Операции проводили подразделения Южной группировки войск, докладывает Министерств обороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка ДНР», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что продвижение стало результатом активных действий российских подразделений на этом направлении.

Ранее Армия РФ освободила Краснознаменку в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и взяли населённый пункт под контроль.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
