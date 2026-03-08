Спасшую 700 солдат майора Косову потрясли «стеклянные» глаза вернувшихся из плена ВСУ

Военный врач, спасшая 700 бойцов, рассказала о «стеклянных глазах» вернувшихся из плена и о том, как переживала за парня без руки из сибирской деревни. Майор медицинской службы Анастасия Косова поделилась воспоминаниями в интервью.

По словам реаниматолога, сильнее всего её поразила именно первая встреча с освобождёнными из плена.

«Глаза прямо стеклянные были, такие пустые, и как будто они не рядом с нами, а где-то очень далеко. Односложные ответы. Было видно, что эти люди пережили очень страшные вещи», — вспоминает Косова в беседе с ТАСС.