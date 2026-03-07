Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 19:53

Следующие переговоры России, Украины и США могут пройти на следующей неделе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Новый раунд переговоров Россия–США–Украина ожидается на следующей неделе. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинской делегации.

По данным источника, сейчас согласовывается место встречи. В качестве альтернативы Абу-Даби рассматриваются Женева и Стамбул.

Лавров: Россия хочет достичь целей СВО путём переговоров, но может и иными методами
Лавров: Россия хочет достичь целей СВО путём переговоров, но может и иными методами

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, обсуждения продолжаются, и стороны работают над достижением результатов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Украина
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar