Следующие переговоры России, Украины и США могут пройти на следующей неделе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
Новый раунд переговоров Россия–США–Украина ожидается на следующей неделе. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинской делегации.
По данным источника, сейчас согласовывается место встречи. В качестве альтернативы Абу-Даби рассматриваются Женева и Стамбул.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, обсуждения продолжаются, и стороны работают над достижением результатов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.