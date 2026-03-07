Следующие переговоры России, Украины и США могут пройти на следующей неделе

Новый раунд переговоров Россия–США–Украина ожидается на следующей неделе. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в украинской делегации.

По данным источника, сейчас согласовывается место встречи. В качестве альтернативы Абу-Даби рассматриваются Женева и Стамбул.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, обсуждения продолжаются, и стороны работают над достижением результатов.