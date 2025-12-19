Ветераны Великой Отечественной войны, вернувшись с фронта достигли впечатляющих результатов во многих областях мирной жизни, и сегодняшние бойцы СВО им ничем не уступают. Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что государство должно предоставить ветеранам все возможности для карьерного и личностного роста.

Владимир Путин о ветеранах ВОВ и СВО. Видео © Life.ru

«Предлагаю вспомнить участников Великой Отечественной войны. Люди, которые воевали на фронтах в ВОВ, вернулись и достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании. А чем хуже сегодняшние наши бойцы — участники специальной военной операции?», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, у участников СВО очень хороший потенциал. Государство должно сделать всё для того, что дать людям с опытом и образованием (или желанием его получить) необходимые возможности, ведь эти люди доказали, что готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя.