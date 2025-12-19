Путин: Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов ВОВ, государство должно дать им все возможности
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Ветераны Великой Отечественной войны, вернувшись с фронта достигли впечатляющих результатов во многих областях мирной жизни, и сегодняшние бойцы СВО им ничем не уступают. Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что государство должно предоставить ветеранам все возможности для карьерного и личностного роста.
Владимир Путин о ветеранах ВОВ и СВО. Видео © Life.ru
«Предлагаю вспомнить участников Великой Отечественной войны. Люди, которые воевали на фронтах в ВОВ, вернулись и достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании. А чем хуже сегодняшние наши бойцы — участники специальной военной операции?», — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, у участников СВО очень хороший потенциал. Государство должно сделать всё для того, что дать людям с опытом и образованием (или желанием его получить) необходимые возможности, ведь эти люди доказали, что готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя.
Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин сказал, что бойцы Армии России вне всяких сомнений добьются новых побед до конца года. Также он отметил, что Россия надёжно удерживает стратегическую инициативу на поле боя — ВС РФ наступают по всей линии фронта. Российский лидер добавил, что чаша весов окончательно склонилась в нашу пользу после того, как ВСУ были выбиты из курского приграничья. Смотреть трансляцию прямой линии с президентом можно на Life.ru.
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