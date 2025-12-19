«‎ВСУ их расстреливали»: Калмыцкий герой описал Путину ликование жителей Северска при виде ВС РФ

Герой России Наран Очир-Горяев рассказал во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, что жители Северска были подавлены во время присутствия в городе ВСУ и искренне радовались приходу российских солдат.

Герой РФ рассказал о жителях Северска. Видео © Life.ru

«Физичеки и морально [мирные жители] были подавлены. Они, когда нас увидели, были очень рады Они даже втихую слушали Радио России и очень ждали нашего прихода. Были очень рады», — сказал военнослужащий.

Гражданские рассказали, что ВСУ держали их в страхе, а во время отхода из города их расстреливали.