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Опубликовано 19 декабря 2025, 09:43

«‎ВСУ их расстреливали»: Калмыцкий герой описал Путину ликование жителей Северска при виде ВС РФ

Калмыцкий герой описал ликование жителей Северска от прихода ВС РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Герой России Наран Очир-Горяев рассказал во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, что жители Северска были подавлены во время присутствия в городе ВСУ и искренне радовались приходу российских солдат.

Герой РФ рассказал о жителях Северска. Видео © Life.ru

«Физичеки и морально [мирные жители] были подавлены. Они, когда нас увидели, были очень рады Они даже втихую слушали Радио России и очень ждали нашего прихода. Были очень рады», — сказал военнослужащий.

Гражданские рассказали, что ВСУ держали их в страхе, а во время отхода из города их расстреливали.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия отрезала все пути отхода для оставшихся в Северске формирований ВСУ. Теперь украинские боевики могут выходить оттуда только маленькими группами. Командование велит им удерживать город до последнего, но солдаты всё равно пытаются сбежать.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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