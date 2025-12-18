Герасимов: Бойцы группы войск «Юг» освободили 48 городов и сёл Донбасса

Бойцы группы войск «Юг» освободили 48 населённых пунктов Донбасса и контролируют свыше 50% территории Константиновки ДНР. Об этом в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Южная группировка войск освободила 48 населённых пунктов на территории Донбасса, в том числе Часов Яр и Северск. Продолжается освобождение Константиновки, более 50% территории города контролируется российскими войсками», — сказал он.