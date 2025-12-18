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Опубликовано 18 декабря 2025, 14:46

Герасимов: Бойцы группы войск «Юг» освободили 48 городов и сёл Донбасса

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Бойцы группы войск «Юг» освободили 48 населённых пунктов Донбасса и контролируют свыше 50% территории Константиновки ДНР. Об этом в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Южная группировка войск освободила 48 населённых пунктов на территории Донбасса, в том числе Часов Яр и Северск. Продолжается освобождение Константиновки, более 50% территории города контролируется российскими войсками», — сказал он.

Новости СВО. ВС РФ освободили Герасимовку, зачистили Димитров, Киев эвакуирует север ДНР, озвучены чудовищные потери ВСУ в 2025 году, 18 декабря
Новости СВО. ВС РФ освободили Герасимовку, зачистили Димитров, Киев эвакуирует север ДНР, озвучены чудовищные потери ВСУ в 2025 году, 18 декабря

Также Валерий Герасимов уведомил, что Армия России продолжает операцию по уничтожению заблокированных в Димитрове (Мирнограде) подразделений противника и установили контроль примерно над половиной города. Кроме того, сегодня поступали сообщения, что ВС РФ совершили мощный прорыв фронта ВСУ в Гуляйполе на глубину трёх километров и закрепляются на новых позиций.

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Юрий Лысенко
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