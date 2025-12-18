Герасимов: Бойцы группы войск «Юг» освободили 48 городов и сёл Донбасса
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Бойцы группы войск «Юг» освободили 48 населённых пунктов Донбасса и контролируют свыше 50% территории Константиновки ДНР. Об этом в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Южная группировка войск освободила 48 населённых пунктов на территории Донбасса, в том числе Часов Яр и Северск. Продолжается освобождение Константиновки, более 50% территории города контролируется российскими войсками», — сказал он.
Также Валерий Герасимов уведомил, что Армия России продолжает операцию по уничтожению заблокированных в Димитрове (Мирнограде) подразделений противника и установили контроль примерно над половиной города. Кроме того, сегодня поступали сообщения, что ВС РФ совершили мощный прорыв фронта ВСУ в Гуляйполе на глубину трёх километров и закрепляются на новых позиций.
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