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Опубликовано 18 декабря 2025, 14:37

Герасимов: Продолжается уничтожение заблокированных в Димитрове формирований ВСУ

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Продолжается ликвидация украинских военных подразделений, блокированных в городе Димитров (Мирноград) Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские войска контролируют примерно половину территории населённого пункта, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Продолжается уничтожение формирований противника, заблокированных в Димитрове, около половины города взято под наш контроль», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Герасимов: Освобождение Красноармейска — важнейший этап освобождения Донбасса
Герасимов: Освобождение Красноармейска — важнейший этап освобождения Донбасса

Ранее было объявлено о начале гуманитарной операции в Красноармейске (Покровске) и южных районах Димитрова на территории Донецкой Народной Республики. В Красноармейск уже прибыли подразделения военной комендатуры, которые займутся эвакуацией гражданского населения и оказанием медицинской помощи. В город также начали доставлять продукты питания, а за передовыми частями следуют тыловые службы для обеспечения логистики.

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Наталья Афонина
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