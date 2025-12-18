Герасимов: Продолжается уничтожение заблокированных в Димитрове формирований ВСУ

«Продолжается уничтожение формирований противника, заблокированных в Димитрове, около половины города взято под наш контроль», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Ранее было объявлено о начале гуманитарной операции в Красноармейске (Покровске) и южных районах Димитрова на территории Донецкой Народной Республики. В Красноармейск уже прибыли подразделения военной комендатуры, которые займутся эвакуацией гражданского населения и оказанием медицинской помощи. В город также начали доставлять продукты питания, а за передовыми частями следуют тыловые службы для обеспечения логистики.