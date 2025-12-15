В Красноармейске и Димитрове ДНР началась гуманитарная операция

Гуманитарная операция стартовала в Красноармейске (украинское название — Покровск) и южных микрорайонах Димитрова на территории Донецкой народной республики. Данное заявление сделал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

«Можно констатировать факт по Красноармейску и в южных микрорайонах Димитрова — уже проводится гуманитарная операция», — ответил он.

Советник главы пояснил, что в Красноармейск уже зашли подразделения военной комендатуры для эвакуации мирных жителей и оказания медицинской помощи. Кимаковский добавил, что в населённый пункт также начали завозить продовольствие, а за войсками движутся тыловые подразделения. По его словам, в этом районе процесс организован и постепенно налаживается. Ситуация в Димитрове оценивается как более сложная, поскольку вывоз людей оттуда сопряжён с трудностями. Тем не менее поставленные гуманитарные задачи выполняются.

Ранее стало известно, что подразделения российской группировки войск «Центр» ведут активное наступление на нескольких направлениях в ДНР. В районе города Димитров продолжается операция по ликвидации окружённых украинских формирований, заблокированных в районе железнодорожного вокзала, а также в северо-восточной и западной частях населённого пункта. Одновременно силы группировки проводят зачистку территорий в окрестностях сёл Светлое и Гришино от остатков подразделений ВСУ.