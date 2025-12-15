Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 10:19

В Красноармейске и Димитрове ДНР началась гуманитарная операция

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Гуманитарная операция стартовала в Красноармейске (украинское название — Покровск) и южных микрорайонах Димитрова на территории Донецкой народной республики. Данное заявление сделал советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

«Можно констатировать факт по Красноармейску и в южных микрорайонах Димитрова — уже проводится гуманитарная операция», — ответил он.

Советник главы пояснил, что в Красноармейск уже зашли подразделения военной комендатуры для эвакуации мирных жителей и оказания медицинской помощи. Кимаковский добавил, что в населённый пункт также начали завозить продовольствие, а за войсками движутся тыловые подразделения. По его словам, в этом районе процесс организован и постепенно налаживается. Ситуация в Димитрове оценивается как более сложная, поскольку вывоз людей оттуда сопряжён с трудностями. Тем не менее поставленные гуманитарные задачи выполняются.

Вооружённые силы Украины перебросили националистов под Красноармейск
Вооружённые силы Украины перебросили националистов под Красноармейск

Ранее стало известно, что подразделения российской группировки войск «Центр» ведут активное наступление на нескольких направлениях в ДНР. В районе города Димитров продолжается операция по ликвидации окружённых украинских формирований, заблокированных в районе железнодорожного вокзала, а также в северо-восточной и западной частях населённого пункта. Одновременно силы группировки проводят зачистку территорий в окрестностях сёл Светлое и Гришино от остатков подразделений ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar