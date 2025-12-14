Российские войска продолжают уничтожение ВСУ в нескольких районах Димитрова
Обложка © ТАСС / Александр Река
Подразделения российской группировки войск «Центр» ведут активные наступательные действия на нескольких участках фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В официальном заявлении ведомства указывается, что в районе города Димитров продолжается операция по ликвидации окружённых формирований ВСУ, заблокированных в районе железнодорожного вокзала, а также в северо-восточной и западной частях населённого пункта. Одновременно с этим силы группировки проводят зачистку территорий в окрестностях сёл Светлое и Гришино от остатков украинских подразделений.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ», — говорится в сообщении.
Министерство обороны Российской Федерации ранее обнародовало видеоматериалы, демонстрирующие обстановку в освобождённом городе Северск (ДНР). На кадрах запечатлены действия военнослужащих, которые проводят обследование прилегающих к жилым домам территорий и дорожного полотна. Основная задача – выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов путём подрыва накладными зарядами.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.