Российские войска продолжают уничтожение ВСУ в нескольких районах Димитрова

Подразделения российской группировки войск «Центр» ведут активные наступательные действия на нескольких участках фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В официальном заявлении ведомства указывается, что в районе города Димитров продолжается операция по ликвидации окружённых формирований ВСУ, заблокированных в районе железнодорожного вокзала, а также в северо-восточной и западной частях населённого пункта. Одновременно с этим силы группировки проводят зачистку территорий в окрестностях сёл Светлое и Гришино от остатков украинских подразделений.