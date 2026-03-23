Владимир Путин
23 марта, 12:40

Жителя Крыма осудили на 5,5 года колонии за неуважение ко Дню Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

В Крыму суд приговорил местного жителя к 5,5 года колонии общего режима. Причиной стали публикации в соцсетях, которые силовики сочли неуважением к празднованию Дня Победы и оскорблением религиозных чувств.

По данным надзорного ведомства, в 2022 году фигурант разместил на своей странице изображение, порочащее празднование 9 Мая. Позже, в сентябре 2023-го, он оставил комментарии под записью религиозной тематики, задевающие традиционные ценности и историческую память.

В Следственном комитете уточнили, что высказывания мужчины противоречили нормам поведения в интернете и были направлены против культурных устоев. Дело рассматривалось в суде, где были изучены все материалы.

Судья признал крымчанина виновным. При вынесении вердикта также учли предыдущую непогашенную судимость. Окончательное наказание составило 5,5 года колонии общего режима с денежным взысканием в 100 тысяч рублей.

Кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов на три года. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Никита Никонов
