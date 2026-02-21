Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот осваивает патриотические песни в колонии
Певец Эдуард Шарлот. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень
Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, присоединился к музыкальному коллективу в исправительном учреждении в Самарской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
«Осуждённый принимает активное участие в деятельности творческой группы учреждения, проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение», — говорится в сообщении.
Музыкальная группа колонии вовсю репетирует праздничные концерты, один из которых будет посвящён 23 февраля – Дню защитника Отечества. Как подчеркнули в УФСИН, для Шарлота это не просто творчество: участие в коллективе помогает ему улучшать навыки общения и прививает уважение к закону. По сути, это его путь к социальной адаптации и стимул к соблюдению порядка. Шарлот активно общается с другими музыкантами, а все концерты – от идеи до воплощения – создаются самими осуждёнными для своих товарищей.
Ранее Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор Эдуарду Шарлоту. Причины отказа пока неизвестны. Родственники певца ещё не приняли решения о повторной подаче жалобы
