21 февраля, 09:39

Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот осваивает патриотические песни в колонии

Певец Эдуард Шарлот. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень

Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, присоединился к музыкальному коллективу в исправительном учреждении в Самарской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

«Осуждённый принимает активное участие в деятельности творческой группы учреждения, проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение», — говорится в сообщении.

Музыкальная группа колонии вовсю репетирует праздничные концерты, один из которых будет посвящён 23 февраля – Дню защитника Отечества. Как подчеркнули в УФСИН, для Шарлота это не просто творчество: участие в коллективе помогает ему улучшать навыки общения и прививает уважение к закону. По сути, это его путь к социальной адаптации и стимул к соблюдению порядка. Шарлот активно общается с другими музыкантами, а все концерты – от идеи до воплощения – создаются самими осуждёнными для своих товарищей.

Ранее Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор Эдуарду Шарлоту. Причины отказа пока неизвестны. Родственники певца ещё не приняли решения о повторной подаче жалобы

Милена Скрипальщикова
