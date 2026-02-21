Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Шарлоту
Эдуард Шарлот. Обложка © ТАСС / Альберт Дзень
Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Эдуарду Шарлоту. Об этом журналистам рассказал отец осуждённого Валерий Шарлот.
«Кассационную жалобу отклонили», — сказал мужчина.
Валерий добавил, что пока не знает причин этого. Родственники певца ещё не приняли решение о повторной подаче жалобы, пишет РИА «Новости».
Напомним, Эдуарду Шарлоту отказали в возможности отправиться в зону проведения специальной военной операции. Основанием послужила характеристика его личности как склонной к переменчивому поведению. В отношении Шарлота были возбуждены четыре уголовных дела за действия, включавшие уничтожение государственной символики и публичные высказывания, направленные на дискредитацию российской валюты и паспорта. В настоящее время судебными приставами осуществляется процедура конфискации его имущества в рамках исполнения судебных решений. Известно, что суд отклонил его жалобу на перевод в колонию общего режима.
