Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Шарлоту

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Эдуарду Шарлоту. Об этом журналистам рассказал отец осуждённого Валерий Шарлот.

«Кассационную жалобу отклонили», — сказал мужчина.

Валерий добавил, что пока не знает причин этого. Родственники певца ещё не приняли решение о повторной подаче жалобы, пишет РИА «Новости».