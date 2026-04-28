Проклятие Железного Хромца: Почему наследие Тамерлана веками хранят в Северной столице

В музеях Петербурга берегут уникальные предметы эпохи Тамерлана. Среди них — камень с высеченными строчками на арабском и уйгурском языках. Надписи увековечили поход Тимура против хана Золотой Орды Тохтамыша. Артефакт нашли в горах Казахстана и в 1936 году доставили в Эрмитаж. Эксперты отмечают — камень очень хрупкий, его нельзя перемещать.

Амир Тимур построил империю тимуридов от Индийского океана до Средиземного моря. Сведения о завоевателе известны из «Уложения», которое написали он сам или его визири. Оригинал на тюркском не сохранился. Текст перевели на персидский, а позже — на узбекский. Эти рукописи теперь хранятся в Российской национальной библиотеке, рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

С фигурой Тамерлана связана легенда о проклятии. В 1941 году археологи вскрыли саркофаг в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. Вскоре Германия напала на СССР. Антрополог Михаил Герасимов изучил останки и подтвердил — в мавзолее покоится Тимур. Исследования показали — правая нога завоевателя была полусогнута, а правая рука обездвижена. Исторические источники связывают это с ранением или туберкулёзом.