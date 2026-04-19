19 апреля, 15:03

Вход в здания Пушкинского музея закрыли по техническим причинам

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве закрыл вход в свои здания. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения, сославшись на технические причины.

Посетители, которые были вынуждены прервать осмотр экспозиций или купили билеты на воскресные сеансы, смогут сдать их или посетить выставки в любое удобное время в течение двух недель. Музей принёс извинения за доставленные неудобства. О возобновлении работы обещают сообщить на сайте и в соцсетях. Причины произошедшего не уточняются.

Музей в Германии запретил вход гражданам 26 стран, включая Россию и Украину
Ранее Пушкинский музей предупреждал о перебоях с оплатой банковскими картами и через СБП из-за масштабного сбоя в банковской системе РФ. Посетителей просили приобретать билеты заранее на сайте или наличными в кассах.

Анастасия Никонорова
