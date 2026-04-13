Немецкий Музей военной техники в Кобленце (WTS) закрыл вход для граждан 26 стран, включая Россию, Белоруссию и Украину, ссылаясь на требования военной безопасности и закон о проверке благонадёжности (SÜG). В «чёрный список» попали также Китай, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан и другие государства.

«В связи с требованиями военной безопасности доступ к коллекции в настоящее время запрещён гражданам государств, включённых в список государств, определённый в пункте 17 статьи 13 закона о проверке благонадёжности (SÜG)», — говорится в сообщении.

Коллекция WTS — одна из крупнейших в Европе, насчитывает более миллиона посетителей с 1982 года. В экспозиции — танки Leopard 1, БМП Marder 2, артиллерия, ракетное вооружение и стрелковое оружие. Примечательно, что Украина с 2023 года получает Leopard 1A5 от Германии и других стран. В 2023 году Forbes писал, что Дания взяла для тренировок ВСУ шесть исправных танков Leopard 1A5 именно из немецких музеев.

Напомним, ранее появилась информация, что Латвия вводит ограничения на полёты гражданской авиации в приграничной с Россией зоне. Воздушное пространство будет закрыто на ночь с 13 на 14 апреля. Запрет распространяется на 50-километровую полосу и высоты до 6 тысяч метров. Власти пояснили это решение необходимостью обеспечения безопасности.