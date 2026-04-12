«Ситуация серьёзная»: В Финляндии призвали закрыть небо для ВСУ, пока Россия не ответила

Власти Финляндии должны потребовать от Украины перестать запускать беспилотники через территорию республики, призвал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он предупредил, что Россия может жёстко ответить на попустительство Хельсински.

«Ситуация чрезвычайно серьёзная, и нынешнее правительство продолжает игнорировать её», — написал политик в социальной сети X. По словам Мемы, вступление в Финляндии в НАТО уже дало свои плоды, и из мирной страны она превратилась в поле боя для БПЛА.

Напомним, ранее в Финляндии нашли упавший беспилотник с неразоравшейся боевой частью. Дрон находился примерно в километре от ближайших жилых домов. Специалисты произвели контролируемый подрыв объекта.