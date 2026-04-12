Житель Финляндии нашёл в лесу дрон с боевой частью

В муниципалитете Иитти на юге Финляндии в лесу нашли упавший беспилотный летательный аппарат. Внутри находилась неразорвавшаяся боевая часть, которую позднее обезвредили специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщение о находке поступило в центр экстренных вызовов 11 апреля в 13:12 по местному времени. Очевидец обнаружил аппарат в районе Перхениеми примерно в километре от ближайших жилых домов и уведомил службы. Полиция оцепила территорию и начала проверку совместно с Пограничной службой. К операции также привлекли военных, которые оказали помощь при изоляции участка и проведении работ по обезвреживанию.

Во время осмотра выяснилось, что на борту дрона находится взрывное устройство. Внутри обнаружили неразорвавшуюся боевую часть. После этого военные провели контролируемый подрыв. Правоохранительные органы проверяют возможную связь обнаруженного дрона с другими аналогичными случаями на юго-востоке Финляндии. Ранее украинские беспилотники находили в районах Куовола, Париккала и Луумаки.

«По имеющейся на данный момент информации, найденный в лесу дрон аналогичен аппаратам, ранее обнаруженным на юго-востоке Финляндии», — говорится в сводке правоохранителей.

Предварительное расследование ведёт Центральная криминальная полиция. Дело рассматривается по статье о создании угрозы общественной безопасности по неосторожности. Пограничная служба параллельно проверяет возможное нарушение государственной границы. После осмотра места происшествия фрагменты аппарата направят на техническую экспертизу. Отмечается, что подробности расследования будут опубликованы 13 апреля.

Напомним, в Финляндии 29 марта зафиксировали падение неопознанного объекта в районе города Коувола. Власти подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. Военные смогли идентифицировать БПЛА как украинский Ан-196, что позднее подтвердила полиция.