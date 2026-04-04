Скажите Зеленскому «нет»! В Финляндии требуют прекратить опасные игры с дронами через их небо
Мема потребовал прекратить запуски украинских дронов через территорию Финляндии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2
Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал официальный Хельсинки потребовать от Владимира Зеленского прекратить использование финского воздушного пространства для атак на Россию. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
Политик заявил, что нынешнее руководство республики не отнеслось к инцидентам серьезно. По его мнению, это явная политическая проблема, и властям следует сказать киевскому режиму «стоп».
Напомним, 29 марта в стране обнаружили два украинских дрона. Премьер-министр Петтери Орпо назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. Ещё один аппарат нашли на льду пограничного озера Пюхяярви 31 марта, а в среду Yle сообщил о четвёртом беспилотнике.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.