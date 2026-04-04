Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал официальный Хельсинки потребовать от Владимира Зеленского прекратить использование финского воздушного пространства для атак на Россию. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

Политик заявил, что нынешнее руководство республики не отнеслось к инцидентам серьезно. По его мнению, это явная политическая проблема, и властям следует сказать киевскому режиму «стоп».