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Опубликовано 4 апреля, 06:39

Скажите Зеленскому «нет»! В Финляндии требуют прекратить опасные игры с дронами через их небо

Мема потребовал прекратить запуски украинских дронов через территорию Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал официальный Хельсинки потребовать от Владимира Зеленского прекратить использование финского воздушного пространства для атак на Россию. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

Политик заявил, что нынешнее руководство республики не отнеслось к инцидентам серьезно. По его мнению, это явная политическая проблема, и властям следует сказать киевскому режиму «стоп».

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Напомним, 29 марта в стране обнаружили два украинских дрона. Премьер-министр Петтери Орпо назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. Ещё один аппарат нашли на льду пограничного озера Пюхяярви 31 марта, а в среду Yle сообщил о четвёртом беспилотнике.

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Дарья Денисова
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