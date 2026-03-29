Премьер Финляндии: В стране, вероятно, упали украинские беспилотники

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране, вероятно, упали украинские беспилотники и назвал инцидент «очень серьёзным» нарушением территориальной целостности. По его словам, обстоятельства выясняются, и подробности будут объявлены позже.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьёзное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже», — цитирует Орпо Yle.

Он также отметил, что финские силы дроны не сбивали — те «упали сами», и в связи с ситуацией рассматривается созыв совещания президента Александра Стубба и правительства.

Напомним, что сегодня неопознанный летающий объект совершил падение на территории финского города Коувола. К счастью, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв.