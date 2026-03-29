Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 13:24

Премьер Финляндии: В стране, вероятно, упали украинские беспилотники

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране, вероятно, упали украинские беспилотники и назвал инцидент «очень серьёзным» нарушением территориальной целостности. По его словам, обстоятельства выясняются, и подробности будут объявлены позже.

«Это нарушение территориальной целостности — очень серьёзное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже», — цитирует Орпо Yle.

Он также отметил, что финские силы дроны не сбивали — те «упали сами», и в связи с ситуацией рассматривается созыв совещания президента Александра Стубба и правительства.

Напомним, что сегодня неопознанный летающий объект совершил падение на территории финского города Коувола. К счастью, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Финляндия
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar