Украинские беженцы массово уезжают из Финляндии, так как не могут найти работу

Тысячи украинцев покидают Финляндию, переезжая в другие страны Евросоюза или возвращаясь на родину. Как сообщает Yle, основная причина — невозможность найти работу. Временная защита для беженцев из Украины истекает менее чем через год, а для того чтобы остаться в стране, необходимо трудоустройство.

Сейчас доля работающих украинцев в Финляндии составляет 40%, тогда как в среднем по Европе — 57%. Многие сталкиваются с требованием владения финским языком, что значительно сужает круг вакансий.

Ситуацию усугубляет высокий уровень безработицы в Финляндии — самый высокий в Европе. Кроме того, с августа обучение для студентов из стран вне ЕС станет платным. Пока эта мера не касается украинцев, но дальнейшие перспективы остаются неясными.

Из Финляндии уже уехали около 40 тысяч украинцев, которые ранее получили временную защиту. Всего в страну прибыло примерно 90 тысяч человек из Незалежной, из них в настоящее время в Суоми остаются около 50 тысяч.

