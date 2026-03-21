Въезд в страны Евросоюза сделают платным для украинцев

С 2026 года украинцам перед поездкой в страны Шенгена придётся платить 20 евро за регистрацию в электронной системе ETIAS. Об этом сообщило украинское издание «Новости. Live».

Система саморегистрации станет обязательной для безвизовых граждан ЕС. Для пересечения границы потребуется заранее подать заявку, указав личные данные, контакты, цель поездки, информацию об образовании и профессии. Ошибки могут привести к аннулированию разрешения без возврата средств.

Сбор — 20 евро с человека, оплата только картой. От него освобождены дети до 18 лет, пенсионеры старше 70 и члены семей граждан ЕС. Регистрация действует три года и даёт право многократного въезда, но не разрешает жить или работать в Европе. Обычно заявку обрабатывают за несколько минут, но в сложных случаях срок может растянуться до месяца.

Безвизовый режим для украинцев с биометрическими паспортами действует с 2017 года, позволяя находиться в Шенгене до 90 дней в течение полугода.