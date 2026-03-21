ЕС может не обеспечить Украину до зимы запчастями для ремонта энергосистемы

Украина может не успеть получить от Европы оборудование для ремонта энергосистемы до зимы, поэтому Киев рассматривает возможность закупок в Китае. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире одного из телеканалов Незалежной.

По его словам, европейские доноры аккумулируют средства в фонде Energy Community и закупают оборудование только у производителей из стран ЕС. Однако европейские компании не могут ускорить производство необходимых запчастей.

«Есть вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить всё необходимое оборудование именно от европейских доноров», — сказал Нагорняк.

Он отметил, что «Укрэнерго» остро нуждается в запчастях, и выходом может стать закупка в Китае, который способен поставить оборудование в более короткие сроки.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине больше не осталось ни одной неповреждённой электростанции. В целом, с конца 2025 года в стране наблюдаются серьёзные перебои с энергоснабжением на фоне холодов и разрушения инфраструктуры, однако разрушить её полностью невозможно.