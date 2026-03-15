Зеленский обложил санкциями ещё 48 компаний из России, Ирана и Китая

Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 48 компаний из России, Ирана и Китая, а также против 140 граждан этих стран. Документ опубликован на сайте офиса украинского политика.

В санкционный список попали российские предприятия, связанные с машиностроением и научными разработками: «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ВНИИР, «Торэкс», «Вымпел», «Вектор», ЦНИИ «Электрон» и другие.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 марта 2026 года «о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — говорится в тексте указа.

Киев регулярно вводит ограничения против России, однако реального давления от них нет практически никакого. Традиционно санкции включают блокировку активов, аннулирование лицензий, запрет на передачу технологий, разрыв торговых соглашений и лишение госнаград.