Зеленский обложил санкциями ещё 48 компаний из России, Ирана и Китая
Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 48 компаний из России, Ирана и Китая, а также против 140 граждан этих стран. Документ опубликован на сайте офиса украинского политика.
В санкционный список попали российские предприятия, связанные с машиностроением и научными разработками: «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ВНИИР, «Торэкс», «Вымпел», «Вектор», ЦНИИ «Электрон» и другие.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 марта 2026 года «о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — говорится в тексте указа.
Киев регулярно вводит ограничения против России, однако реального давления от них нет практически никакого. Традиционно санкции включают блокировку активов, аннулирование лицензий, запрет на передачу технологий, разрыв торговых соглашений и лишение госнаград.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вернёт свои санкции против российской нефти, когда кризис на мировом рынке закончится. Владимир Зеленский опасается любых послаблений на этот счёт, указывая, что это принесёт России около 10 миллиардов долларов.
