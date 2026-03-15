ЕС снял санкции с дочери президента «Транснефти» и нидерландского бизнесмена

Европейский союз исключил из антироссийских санкций двух граждан — Майю Токареву и Нильса Трооста. Решение опубликовано в «Официальном журнале» ЕС и уже вступило в силу.

По данным документа, из санкционного списка исключены: «1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост».

Майя Токарева уже подала иск против Совета ЕС, так как на тот момент санкции с неё не были сняты. Этот шаг стал продолжением длительного юридического процесса, инициированного дочерью главы «Транснефти».

