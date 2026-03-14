Песков заявил о росте интереса к российской нефти после ослабления санкций США

После ослабления американских санкций многие государства проявляют интерес к закупкам российской нефти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рынки действительно широкие, и желающих приобретать российскую нефть много», — сказал он ТAСС.

Ранее стало известно, что Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую ряд операций с участием венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA. Разрешение распространяется на операции с правительством Венесуэлы и структурами, где PdVSA владеет долей 50% и более.