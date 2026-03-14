Решение Вашингтона ослабить ограничения в отношении российской энергетики стало переломным моментом для всего Запада с момента начала спецоперации. В результате этого шага Европа оказалась в ловушке, сообщает издание The European Conservative.

«Этот жест имеет большое политическое значение — Белый дом открыто признал, <…> что российская нефть необходима для баланса мировой энергетической системы. Такое впервые происходит после ужесточения санкций из-за конфликта на Украине», — уточняется в материале.

По мнению автора, произошедшее с Россией ещё сильнее расшатывает единство западной коалиции. Единоличное решение Вашингтона фактически поставило Европу в безвыходное положение.

«Для Белого дома санкции — это гибкий политический инструмент. <…> В Европе, напротив, отказ от зависимости от энергетики стал политическим обязательством, которое трудно оговорить. <…> Европа оказалась в ловушке между необходимостью прагматизма и грузом собственной риторики», — считает автор статьи.