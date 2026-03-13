Решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции против российской нефти на фоне энергокризиса принесёт Москве выгоду большую, чем себе представляет Владимир Зеленский. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя недовольство киевского диктатора.

«Десять миллиардов долларов США в бюджет не будут лишними, но в итоге будет больше», — написал он в телеграм-канале.

Дмитриев подчеркнул, что без российской энергетики у мира не получится выйти из разгоревшегося энергетического кризиса.