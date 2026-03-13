«Будет больше»: Дмитриев ответил на истерику Зеленского из-за нефтяного манёвра Трампа
Дмитриев поставил на место Зеленского, недовольного решением Трампа по нефти из РФ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции против российской нефти на фоне энергокризиса принесёт Москве выгоду большую, чем себе представляет Владимир Зеленский. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя недовольство киевского диктатора.
«Десять миллиардов долларов США в бюджет не будут лишними, но в итоге будет больше», — написал он в телеграм-канале.
Дмитриев подчеркнул, что без российской энергетики у мира не получится выйти из разгоревшегося энергетического кризиса.
Напомним, США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Разрешены все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки топлива. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей. Это решение вызвало резкую критику со стороны европейских политиков, в том числе канцлера Германии Фридриха Мерца. СМИ писали, что ситуация вокруг «чёрного золота» из РФ может оказать катастрофический эффект на и без того несладкие отношения США и Европы.
