Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву

Президент России Владимир Путин наградил Николая Токарева, руководителя компании «Транснефть», высшей государственной наградой – званием Героя труда. Это решение было принято на основании указа главы государства, который отмечает выдающиеся трудовые достижения Токарева на благо страны и его значительный вклад в развитие отечественной топливно-энергетической отрасли.

74-летний Николай Токарев является бессменным руководителем «Транснефти» с 2007 года. Его карьера в нефтегазовой отрасли началась с руководства компанией «Зарубежнефть» в период с 2000 по 2007 год. Под руководством Токарева «Транснефть» реализовала ряд крупных инфраструктурных проектов, включая нефтепроводы «Восточная Сибирь — Тихий океан» и другие. В марте 2025 года его полномочия были продлены правительством ещё на пять лет. За время работы Токарев был отмечен государственными наградами России и других стран, включая Казахстан и Вьетнам.