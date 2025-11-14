Путин переименовал аэропорт Ижевска в честь Калашникова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Ижевска имени выдающегося конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 Указа президента РФ от 28 ноября 2018 г. № 681 «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» постановляю: Присвоить международному аэропорту Ижевск имя М.Т.Калашникова», — говорится в документе.

Михаил Калашников, родившийся в 1919 году, вошёл в историю как создатель автомата АК-47, который стал основным стрелковым оружием советской армии и получил мировое признание. Его разработка заслужила репутацию исключительно надёжного и простого в эксплуатации оружия. За свои достижения конструктор был удостоен множества государственных наград и званий.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроекты о переименовании трёх городов Чеченской Республики. Согласно предложенным изменениям, Серноводское получит название Серноводск. Поселение Шелковская планируется к переименованию в Терек. Наурская будет называться Невре, что на чеченском языке означает «север».