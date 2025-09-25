ГД в I чтении приняла законопроект о переименовании трёх городов в Чечне

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроекты о переименовании трёх городов Чеченской Республики. Инициативу предложил региональный парламент Чечни.

Город Серноводское предлагается переименовать в Серноводск, поскольку текущее название не соответствует статусу населённого пункта. Шелковскую планируется назвать Тереком из-за расположения на берегу одноимённой реки, а Наурскую — в Невре, что с чеченского языка переводится как «север» и отражает географическое положение города.

В пояснительных записках указано, что переименование проводится в соответствии с федеральным законом, позволяющим изменять названия географических объектов при несоответствии их орфографическим нормам или отсутствии связи с местными особенностями.

