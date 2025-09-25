В Госдуме оценили идею вносить в паспорт группу крови
Депутат Леонов счёл рациональным указывать в паспорте россиян группу крови
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videographer_42
Отметка в паспорте гражданина РФ о группе крови и резус-факторе может стать прекрасным решением, поэтому данная инициатива заслуживает внимательного рассмотрения. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
«В целом подобная практика уже распространяется, например, на военный билет. Однако не все носят с собой военный билет, тем более у девушек его может вообще не быть. А паспорт в большинстве случаев люди носят с собой каждый день. Поэтому и указание там группы крови и резус-фактора было бы вполне рациональным решением», — пояснил он.
Ранее депутат Государственной думы Михаил Делягин внёс законопроект о добавлении в паспорт гражданина России информации о группе крови и резус-факторе. Инициатива предполагает изменение закона «О гражданстве Российской Федерации» для отражения этих медицинских сведений в основном документе.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.