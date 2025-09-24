Не запрет, а предупреждение: В РСТ объяснили россиянам жёсткие правила въезда в ЕС

Российский союз туриндустрии рекомендует гражданам для поездок в страны Евросоюза оформлять десятилетние биометрические заграничные паспорта. Об этом «Постньюс» заявил эксперт РСТ Михаил Абасов, комментируя ситуацию с въездом для владельцев пятилетних документов.

Поясняя сообщения о запрете Италии, эксперт уточнил, что речь идёт не о прямом запрете, а о предупреждении, которое ставится в визу. Он отметил, что такая практика связана со скорым запуском единой системы въезда-выезда EES, требующей современных биометрических документов.

Абасов добавил, что Франция уже с апреля не принимает пятилетние паспорта, а другим странам рекомендовано ограничивать по ним въезд. Туристам с такими документами следует крайне внимательно проверять пометки в визах, так как въезд в указанные в списке страны для них будет запрещён. Эра пятилетних паспортов, как подчеркнул специалист, подходит к концу в связи с ужесточением контроля в ЕС.

Ранее Life.ru писал, что российские туристы столкнулись с необычной ситуацией при получении шенгенских виз, выданных Италией. В визовых документах была обнаружена пометка, запрещающая въезд на территории семи стран: Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литвы. Сообщается, что согласно данной пометке, въезд в указанные государства невозможен даже для транзитного проезда.