Группу крови предложили указывать в паспорте россиян

Депутат Государственной думы Михаил Делягин внёс законопроект о добавлении в паспорт гражданина России информации о группе крови и резус-факторе. Соответствующий документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива предполагает изменение закона «О гражданстве Российской Федерации» для отражения этих медицинских сведений в основном документе. По мнению автора проекта, это поможет решить проблему отсутствия доступа к критически важной информации при оказании экстренной медицинской помощи, когда сами граждане часто не помнят своих данных.

Законопроект также предусматривает фиксацию группы крови и резус-фактора в свидетельствах о рождении детей, за исключением случаев мертворождения.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время граждане смогут подтверждать личность с помощью QR-кода из сервиса «Госдоки» (доступного через приложение «Госуслуги») наравне с паспортом. На первом этапе код будет действителен при покупке товаров 18+, посещении кино и музеев с возрастными ограничениями, входе в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.