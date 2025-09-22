Россиянам рассказали, как пользоваться QR-кодом вместо паспорта

Для подтверждения личности наравне с паспортом россияне в скором времени смогут использовать QR-код из сервиса «Госдоки». На первом этапе его можно будет предъявлять в магазинах, кино, музеях, офисах и при отправке посылок. Об этом сообщило Минцифры.

«На первом этапе QR-код можно будет использовать в магазинах — при покупке товаров 18+, в кино или музеях — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, при отправке или получении посылок и заказных писем», — говорится в сообщении.

Сервис «Госдоки», доступный через приложение «Госуслуги», позволяет делиться сведениями о своих документах. В ближайшем будущем в нём появится возможность создать QR-код, который можно будет предъявлять вместо паспорта. Постановление об этом утвердило правительство.

В дальнейшем код смогут использовать организации финансового рынка, МФЦ для получения госуслуг, салоны сотовых операторов, частные медицинские учреждения и гостиницы. Использование QR-кодов будет добровольным, а бумажные документы останутся действительными. При сканировании кода проверяющий видит только необходимые данные. В Минцифры добавили, что возможности применения QR-кода будут расширяться поэтапно, в зависимости от подключения организаций к сервису «Госдоки».