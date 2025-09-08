Путин поручил подумать над увеличением срока записи к врачу через Госуслуги
В России необходимо увеличить срок записи к врачу через портал «Госуслуги», чтобы получить медицинскую услугу можно было бы быстрее. Такое поручение дал чиновникам президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в соответствующем документе о направлениях развития здравоохранения, размещённом на сайте Кремля.
«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (приём врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — сказано в тексте.
Председатель правительства Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручения. В срок до 20 ноября 2026 года чиновник должен будет представить главе государства доклад о выполненной работе.
