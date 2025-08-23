В Госдуме сообщили о новшествах в системе здравоохранения

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в системе здравоохранения, направленные на расширение контроля за безопасностью и доступностью медицинской помощи. Одним из нововведений станет обновлённый список ограничений для водителей. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Теперь в него войдут общие расстройства психологического развития. Также термин «ахроматопсия» заменится на более широкий — «аномалии цветового зрения». Это направлено на повышение безопасности дорожного движения», — отметил депутат.

Кроме того, фельдшеры и акушерки смогут временно исполнять обязанности участковых врачей при дефиците специалистов. Эта мера рассчитана на сельские и удалённые регионы, где доступ к медицинской помощи ограничен. Будет действовать список стратегически значимых препаратов. Он должен обеспечить стабильность поставок жизненно необходимых лекарств и предотвратить дефицит.

Также вводится запрет на производство биологически активных добавок с опасными компонентами. Одновременно будут ограничены распространение недостоверной информации о БАДах и их назначение пациентам, включая блокировку сайтов с опасным или ложным контентом.