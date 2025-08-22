Акушеры и фельдшеры вместо врачей: Стоит ли пациентам волноваться за своё здоровье

С 1 сентября 2025 года фельдшеры и акушеры получат право временно выполнять функции лечащих врачей — терапевтов, педиатров и гинекологов — при дефиците специалистов или их отсутствии. Вопрос в том, насколько они готовы к такой ответственности и как будет обеспечено качество медицинской помощи. Об этом эксперты рассказали «Вечерней Москве».

По мнению невролога Александра Комарова, подготовка фельдшеров на уровне медицинских училищ позволяет им оказывать помощь сопоставимую с врачебной. Особенно это касается акушеров, которые проходят комплексное обучение, объединяющее гинекологию и акушерство.

«Они могут принимать роды в домашних условиях и ведут женщин после рождения ребёнка. Но всё же рядовые гинекологические осмотры они проводят только в форс-мажорном порядке — в случае острой нехватки специалистов», — пояснил доктор.

Контроль за качеством работы расширенного круга специалистов будет осуществляться через систему отчётности медицинских учреждений, что позволит быстро выявлять и исправлять недостатки. Если пациент останется недоволен лечением или диагностикой, проведёнными фельдшером или акушером, он имеет право обратиться за компенсацией к организации, подчеркнула юрист Анна Фролова.