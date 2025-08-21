Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 06:54

Фельдшеры и акушеры смогут подменять врачей с 1 сентября

Минздрав разрешил фельдшерам и акушерам с сентября исполнять обязанности врачей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fizkes

С 1 сентября акушерам и фельдшерам разрешат временно брать на себя функции лечащих врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Такое нововведение вступит в силу в случае дефицита профильных специалистов или их отсутствия, следует из приказа Минздрава РФ.

Документ официально закрепит право делегировать врачебные обязанности при недостатке кадров с высшим медицинским образованием. Это позволит сохранить непрерывность медицинской помощи. Речь идёт о первичной медико-санитарной и экстренной помощи, где руководители медицинских учреждений смогут самостоятельно наделять фельдшеров и акушерок необходимыми полномочиями через внутренние приказы.

Инициатива призвана облегчить ситуацию в сельских районах и небольших населённых пунктах, где остро ощущается нехватка врачей. Такой шаг поможет повысить доступность и оперативность медицинской поддержки.

Ранее в Минздраве захотели запретить выпускникам медицинских вузов работать без трёх лет стажа в госклиниках. По словам экспертов, молодые специалисты должны сперва набраться опыта, а уже потом помышлять об аккредитации.

Владимир Озеров
