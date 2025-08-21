Фельдшеры и акушеры смогут подменять врачей с 1 сентября

С 1 сентября акушерам и фельдшерам разрешат временно брать на себя функции лечащих врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Такое нововведение вступит в силу в случае дефицита профильных специалистов или их отсутствия, следует из приказа Минздрава РФ.

Документ официально закрепит право делегировать врачебные обязанности при недостатке кадров с высшим медицинским образованием. Это позволит сохранить непрерывность медицинской помощи. Речь идёт о первичной медико-санитарной и экстренной помощи, где руководители медицинских учреждений смогут самостоятельно наделять фельдшеров и акушерок необходимыми полномочиями через внутренние приказы.

Инициатива призвана облегчить ситуацию в сельских районах и небольших населённых пунктах, где остро ощущается нехватка врачей. Такой шаг поможет повысить доступность и оперативность медицинской поддержки.