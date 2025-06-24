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24 июня, 12:25

Выпускников медвузов захотели лишить права работать без трёх лет стажа в госклиниках

«Коммерсант»: Минздрав хочет ограничить в работе выпускников-медиков без стажа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volha_R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volha_R

Минздрав России обновил законопроект об обязательной отработке для студентов медицинских и фармацевтических вузов. По данным издания «Коммерсант», в новой версии ведомство отказывается от идеи штрафовать тех, кто не хочет работать в государственных клиниках. Вместо этого предлагается жёсткая мера — лишение допуска к работе по специальности.

«Если речь идёт о бюджетных местах, то это большая сделка гражданина с государством и обществом. Пусть молодой специалист отработает, приобретёт опыт — и тогда правильно будет допустить его к аккредитации», — сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Согласно проекту, пройти периодическую аккредитацию (обязательную каждые пять лет) смогут только те специалисты, которые после учёбы за госсчёт отработали минимум три года в медучреждениях, работающих по ОМС. Без этой аккредитации работать врачом или фармацевтом невозможно.

Также предлагается удвоить штраф за отказ от отработки по целевому договору — до полной компенсации затрат государства. При этом ответственность хотят возложить не только на выпускников, но и на медорганизации, направившие их на обучение. Инициатива уже вызвала споры в профессиональной среде. Одни считают это справедливым механизмом «возврата долга» за бесплатное образование, другие — нарушением трудового законодательства и призывают искать более мягкие стимулы, например, через налоги и зарплаты.

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Ранее сообщалось, что Военные хирурги в зоне СВО работают буквально под огнём — всего в 700–1000 метрах от линии боевого соприкосновения. Помощь раненым нередко приходится оказывать под обстрелами, а эвакуация идёт по маршрутам, где остаются свежие воронки от снарядов. При этом, несмотря на постоянный риск, медики продолжают спасать жизни.

Милена Скрипальщикова
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