Выпускников медвузов захотели лишить права работать без трёх лет стажа в госклиниках

Минздрав России обновил законопроект об обязательной отработке для студентов медицинских и фармацевтических вузов. По данным издания «Коммерсант», в новой версии ведомство отказывается от идеи штрафовать тех, кто не хочет работать в государственных клиниках. Вместо этого предлагается жёсткая мера — лишение допуска к работе по специальности.

«Если речь идёт о бюджетных местах, то это большая сделка гражданина с государством и обществом. Пусть молодой специалист отработает, приобретёт опыт — и тогда правильно будет допустить его к аккредитации», — сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Согласно проекту, пройти периодическую аккредитацию (обязательную каждые пять лет) смогут только те специалисты, которые после учёбы за госсчёт отработали минимум три года в медучреждениях, работающих по ОМС. Без этой аккредитации работать врачом или фармацевтом невозможно.

Также предлагается удвоить штраф за отказ от отработки по целевому договору — до полной компенсации затрат государства. При этом ответственность хотят возложить не только на выпускников, но и на медорганизации, направившие их на обучение. Инициатива уже вызвала споры в профессиональной среде. Одни считают это справедливым механизмом «возврата долга» за бесплатное образование, другие — нарушением трудового законодательства и призывают искать более мягкие стимулы, например, через налоги и зарплаты.