В Минздраве объяснили суть нового приказа о «‎новых» обязанностях фельдшеров и акушеров

Новый приказ Минздрава РФ, разрешающий фельдшерам и акушеркам исполнять обязанности лечащего врача, не содержит принципиальных новшеств, а лишь актуализирует нормы, действовавшие более 12 лет. Об этом заявил РИА «Новости» научный руководитель ЦНИИОИЗ Минздрава России, академик Владимир Стародубов.

«Это нормальная практика, никаких новшеств здесь по сути нет. Предыдущая версия приказа действовала более 12 лет и нуждалась в актуализации», — объяснил Стародубов.

По словам академика, документ Минздрава лишь закрепляет сложившуюся практику, когда в случае отсутствия врача, например, в отдалённом фельдшерско-акушерском пункте или во время отпуска, его функции временно исполняет грамотный фельдшер. Он отметил, что для выполнения исключительных врачебных функций созданы отдельные механизмы, а также помогает развитие телемедицины для онлайн-консультаций с врачами более высокого уровня. По его словам, этот нормативный акт защищает средний медицинский персонал и наделяет его необходимыми полномочиями.