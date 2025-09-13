Единый день голосования
13 сентября, 15:12

Кадыров сообщил, что ему удалось снизить безработицу в Чечне в 17 раз

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Уровень безработицы в Чеченской Республике сократился почти в семнадцать раз за время руководства региона Рамзана Кадырова. Об этом глава субъекта сообщил в интервью РИА «Новости».

«Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население — 950 тысяч человек. Сегодня население — 1 миллион 570 тысяч и безработица — около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили её в регионе с высоким ростом населения», сказал он.

Кадыров отметил, что достичь таких результатов удалось благодаря развитию малого и среднего предпринимательства, росту туристической отрасли и реализации крупных инвестиционных проектов. Глава Чечни добавил, что при сохранении текущих темпов проблема безработицы может быть полностью решена в течение нескольких ближайших лет.

Кадыров собрался в неизведанное село в горах Чечни
Ранее Рамзан Кадыров назвал качества, благодаря которым Апти Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат». Глава республики подчеркнул лидерские качества офицера и его заслуги в ходе контртеррористической операции в Чечне.

