Кадыров сообщил, что ему удалось снизить безработицу в Чечне в 17 раз
Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Уровень безработицы в Чеченской Республике сократился почти в семнадцать раз за время руководства региона Рамзана Кадырова. Об этом глава субъекта сообщил в интервью РИА «Новости».
«Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население — 950 тысяч человек. Сегодня население — 1 миллион 570 тысяч и безработица — около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили её в регионе с высоким ростом населения», — сказал он.
Кадыров отметил, что достичь таких результатов удалось благодаря развитию малого и среднего предпринимательства, росту туристической отрасли и реализации крупных инвестиционных проектов. Глава Чечни добавил, что при сохранении текущих темпов проблема безработицы может быть полностью решена в течение нескольких ближайших лет.
