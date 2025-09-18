Путин пообещал подумать над идеей Зюганова переименовать Волгоград в Сталинград
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту РФ Владимиру Путину переименовать Волгоград обратно в Сталинград. С такой инициативой политик выступил на встрече с главой государства. Путин осторожно отреагировал на предложение и подчеркнул, что решать вопрос нужно на региональном уровне с жителями города.
Владимир Путин о возвращении Волгограду названия Сталинград. Видео © Life.ru
«Надо подумать. Местные жители решают, но в целом всё, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться деполитизировать», — отметил российский лидер, подчеркнув при этом, что логика в переименовании города есть.
Ранее в мае Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением о возвращении Волгограду исторического имени – Сталинград.