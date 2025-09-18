Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 14:06

Путин пообещал подумать над идеей Зюганова переименовать Волгоград в Сталинград

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту РФ Владимиру Путину переименовать Волгоград обратно в Сталинград. С такой инициативой политик выступил на встрече с главой государства. Путин осторожно отреагировал на предложение и подчеркнул, что решать вопрос нужно на региональном уровне с жителями города.

Владимир Путин о возвращении Волгограду названия Сталинград. Видео © Life.ru

«Надо подумать. Местные жители решают, но в целом всё, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться деполитизировать», — отметил российский лидер, подчеркнув при этом, что логика в переименовании города есть.

«Тогда покайтесь»: Володин ответил на призыв КПРФ вернуть Волгограду название Сталинград
«Тогда покайтесь»: Володин ответил на призыв КПРФ вернуть Волгограду название Сталинград

Ранее в мае Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением о возвращении Волгограду исторического имени – Сталинград.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Геннадий Зюганов
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar