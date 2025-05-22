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Регион
22 мая, 14:27

«Тогда покайтесь»: Володин ответил на призыв КПРФ вернуть Волгограду название Сталинград

Володин призвал требующих вернуть Сталинград вспомнить, кто его переименовал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Dimitrov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Dimitrov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители КПРФ, выступающие за возвращение городу Волгограду имени Сталинград, должны учитывать тот факт, что он лишился этого названия ещё в советское время, когда власти стремились стереть воспоминания о Сталине из истории страны.

«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — сказал он на заседании ГД.

Он также обратил внимание на то, что в советском прошлом к памятникам Ленина относились как к объектам федерального значения, благодаря чему они сохранены по всей стране, и их снос запрещён.

Общественники просят Путина навсегда переименовать Волгоград
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что идея возвращения Волгограду его исторического названия имеет свою логику. Но решение, по его словам, должны принимать сами жители региона.

Александра Мышляева
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