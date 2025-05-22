«Тогда покайтесь»: Володин ответил на призыв КПРФ вернуть Волгограду название Сталинград

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители КПРФ, выступающие за возвращение городу Волгограду имени Сталинград, должны учитывать тот факт, что он лишился этого названия ещё в советское время, когда власти стремились стереть воспоминания о Сталине из истории страны.

«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — сказал он на заседании ГД.