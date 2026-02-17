Полностью отключить свет на всей Украине технически почти нереально. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему удары по энергетике не дают нужного эффекта.

«Объекты энергетики, вопреки частому представлению, — это не что-то точечное. Не то, по чему можно нанести удар и всё сразу перестанет работать. Нет, это станции передачи, аккумуляции энергии — это большой площадной объект, который практически невозможно полностью разрушить. Тем более, что объекты энергетики способны к восстановлению», — пояснил полковник в отставке в беседе с «Лентой.ру».

Ладыжинская ТЭС почти уничтожена, Киевская — повреждена, но продолжает генерировать энергию в аварийном режиме. По словам специалиста, говорить о полном разрушении энергосистемы Украины неправильно. Среди прочего Запад передаёт Незалежной дизельные и мобильные генераторы, подытожил Матвийчук.

Тем не менее Владимир Зеленский отметил, что на Украине не осталось ни одной неповреждённой электростанции. В целом, на территории Незалежной с конца 2025 года фиксируются масштабные проблемы с энергоснабжением на фоне холодов и разрушения инфраструктуры.