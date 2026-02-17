ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля, 07:47

Военный эксперт заявил, что полностью уничтожить энергосистему Украины невозможно

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Полностью отключить свет на всей Украине технически почти нереально. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему удары по энергетике не дают нужного эффекта.

«Объекты энергетики, вопреки частому представлению, — это не что-то точечное. Не то, по чему можно нанести удар и всё сразу перестанет работать. Нет, это станции передачи, аккумуляции энергии — это большой площадной объект, который практически невозможно полностью разрушить. Тем более, что объекты энергетики способны к восстановлению», — пояснил полковник в отставке в беседе с «Лентой.ру».

Ладыжинская ТЭС почти уничтожена, Киевская — повреждена, но продолжает генерировать энергию в аварийном режиме. По словам специалиста, говорить о полном разрушении энергосистемы Украины неправильно. Среди прочего Запад передаёт Незалежной дизельные и мобильные генераторы, подытожил Матвийчук.

Под прицелом — базы БПЛА и наёмники: ВС РФ расширили географию ударов по ВСУ до 152 районов
Под прицелом — базы БПЛА и наёмники: ВС РФ расширили географию ударов по ВСУ до 152 районов

Тем не менее Владимир Зеленский отметил, что на Украине не осталось ни одной неповреждённой электростанции. В целом, на территории Незалежной с конца 2025 года фиксируются масштабные проблемы с энергоснабжением на фоне холодов и разрушения инфраструктуры.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar